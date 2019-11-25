حبس مسجل عثر بحوزته على 130 كيس استروكس بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية حبس مسجل عثر بحوزته على 130 كيس استروكس قبل ترويجهما بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو "رمضان.ت، 35 سنة، عاطل، ومسجل في قضيتين تعاطي مواد مخدرة، وأقرّ المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام مسجل بترويج مخدر الاستروكس بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.