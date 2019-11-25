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عبدالعظيم حسين رئيسًا لمصلحة الضرائب لولاية ثانية
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:02 م
عبدالعظيم حسين
راندا التوني
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جدد وزير المالية ندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمدة عام كامل.
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