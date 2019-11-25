نانسي عجرم: "باعة الوطن بالأمن والطرف ينعمون"

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الثورة اللبنانية والأوضاع السائدة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وقوع بعض الشهداء وكثرة الاعتقالات.



وقالت نانسي عجرم، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "في وطني يستشهد بائع الزهور، ويُعتقل بائع الخُضار، ويُجرح بائع البقالة، كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون".



وحصدت التغريدة على الكثير من ردود الأفعال من قبل متابعيها الذين أكدوا أنها أصدق ما مثل الأوضاع اللبنانية في الفترة الحالية.



يذكر أن لبنان تشهد ثورات عارمة امتدت لأسابيع اعتراضًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، ووقع بعض الشهداء كما شهدت العديد من حالات الاعتقالات.

