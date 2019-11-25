"تاون جاس" تنفذ خطة إخلاء طوارئ بالقاهرة والإسكندرية (صور)

تستكمل الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول، لليوم الثاني على التوالي فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمواقع العمل وانطلق أمس بجميع شركات قطاع البترول تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية لتفعيل برنامج «Safety Walk Down» خلال يومي 24 – 25 نوفمبر، تمهيدًا للاحتفال باليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل في 6 ديسمبر المقبل.



وتضمنت فعاليات اليوم الثاني بالشركة تنظيم محاضرات توعوية بضرورة القيادة الآمنة – العمل على ارتفاعات، والتحكم وإدارة مخاطر الأعمال، قواعد الحفاظ على الحياة ومخاطر العمل، مخاطر العمل على الغاز الحي، بهدف تعزيز أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل.