الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

14 مارس.. نظر دعوى وقف المزاد العلني على أراضى النوبة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
طباعة
قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا لجلسة 14 مارس المقبل للرد والمستندات.

وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧ لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.

وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

منذ يوم

ضبط المتهم بتقطيع زوجته بالسيف.. وابنته: حاولت منعه من ذبح أمي

منذ يوم

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

منذ حوالي 22 ساعة

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

ads

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

بدء فرز الأصوات بـ "المحامين" على مشروع قرار زيادة المعاش

برباعية نظيفة.. الأهلي يسحق الجونة ويتصدر الدوري

تجديد حبس 9 متهمين في قضية "خلية الأمل"

" تأثيرات حادة للمناخ".. الأرصاد العالمية تحذر الأجيال القادمة

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

طالب بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول في مسابقة نواة لريادة الأعمال

انطلاق فاعليات تدريبات موجهات التربية الرياضية بالمعاهد الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

إسلام سياسي

زيارات سياحية لتدمر السورية بعد انتهاء داعش

قيادي إخواني مهاجما وائل غنيم: أنت كلب وعميل

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

مقالات الرأي
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
المزيد

الثقافة

الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

الأربعاء.. عمرو عزت يناقش "غرفة 304" بالنيل الثقافية

غدًا.. التشكيلي بهرم حاجو في ضيافة قاعة الباب

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

صفحتنا ع الفيس بوك