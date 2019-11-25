تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار ترخيص البناء على الأراضي الزراعية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الاثنين، تأجيل نظر دعوى وقف وإلغاء قرار وزير الزراعة بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية لجلسة 14 مارس المقبل.



وذكرت الدعوى أن وزير الزراعة أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبان ومنشآت على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.



أضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة.