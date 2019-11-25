البترول تعلن نتائج مزايدة البحر الأحمر خلال أيام

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، للإعلان عن نتائج أول مزايدة عالمية طرحتها مصر في 10 مناطق بترولية بالبحر الأحمر خلال أيام، بعد الانتهاء من يوم السلامة والصحة المهنية.



وأكد وزير البترول في تصريحات له، أنه بالفعل سيتم الإعلان عن نتائج مزايدة البحر الأحمر خلال الأيام القليلة، بعد انتهاء الإعدادات الكاملة لها، وتشهد خلال الفترة المقبلة نشاطا مكثفا في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.



كما تستعد مصر لطرح مزايدة عالمية أخرى بالبحر الأحمر بعدد من المناطق التي تم الانتهاء من تجميع البيانات الجيوفيزيقية لها باستخدام تقنية جديدة تنفذ للمرة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تعزز وتعظم من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز.



وكانت جنوب الوادي طرحت مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث عن التنقيب والغاز بالبحر الأحمر، في 10 بلوكات.