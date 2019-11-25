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رابحي: لن نسمح بالتدخل في شئون الجزائر الداخلية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:38 م
جريدة الدستور
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قال وزير الاتصال "الإعلام" الناطق باسم الحكومة الجزائرية حسن رابحي، اليوم، إن الجزائر، مؤسسات وشعبا، لن تسمح بأي محاولة تدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف رابحي - في تصريحات اليوم ردا على خبر اجتماع للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر- أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان الأخرى كما أنها لا تقبل، مؤسسات وشعبا، بأي تدخل في شئونها الداخلية.

وقال: "أود قبل كل شيء أن أشير إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، هي علاقات استراتيجية ومهمة جدا تشمل جميع القطاعات، والاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي، ولن يسمحا بأن يقوض هذه الخاصية الاستراتيجية من قبل مجرد برلمانيين يعانون من قصر النظر والذين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي والجزائر، وبالنظر إلى عدد الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجانبين وبالنظر إلى التفاعلات المثمرة الموجودة لحد الآن تسعيان إلى تعزيز الثقة في مستقبل تلك العلاقات، ويوليها الجانبان أهمية استراتيجية.

وعن تقييمه للأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، أوضح وزير الاتصال الجزائري، أن هذا الأمر يعود للسلطة المستقلة للانتخابات، مضيفا: "غير إنني لاحظت، كمواطن ومن خلال متابعة الأحداث أن هذه الحملة تجري عموما في ظروف جيدة وأتمنى بصدق أن يستمر التحضير لهذه الانتخابات في ظروف عادية، بحيث يتم توفير أفضل الظروف لممارسة كل المواطنين لواجبهم الانتخابي".

واختتم: "لاحظت إرادة صادقة لدى عدد كبير من المواطنين في المشاركة في المسار الانتخابي الذي يبقى سبيل نجاة؛ لتمكين بلادنا من الخروج من الوضعية الحالية والمضي قدما نحو مرحلة جديدة تسمح للجزائر بتعزيز استقرارها وأمنها والاستعمال الحكيم لجميع الموارد التي تزخر بها".

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