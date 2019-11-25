7 سنوات لـ4 متهمين بهتك عرض فتاة في 6 أكتوبر

قضت الدائرة 28 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار يحيى البنا، الإثنين، بالسجن 7 سنوات لـ4 متهمين بهتك عرض فتاة قاصر بمدينة 6 أكتوبر، وبرأتهم من تهمة حيازة سلاح ومخدرات والسرقة.



وقال مجدى شكري، المحامى ودفاع المتهم الأول، إن المحكمة عدلت القيد والوصف الخاص بالقضية وعاقبت المتهمين جميعًا بنص المادة 268 عقوبات، واستبعاد اتهامات الخطف والاغتصاب.



كانت محكمة استئناف القاهرة حددت الإثنين 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام إحدى دوائر الجنايات فى الجيزة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأربعة اختطفوا المجنى عليها أثناء عودتها إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل واقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا، فور الانتهاء من فعلتهم فروا وتركوها في حالة إعياء شديد، فتوجهت إلى أجهزة الأمن وحررت محضرًا اتهمتهم فيه بخطفها والاعتداء عليها جنسيًا.



ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين الـ4 بعدما تم تحديد هويتهم، ورصد الأماكن التى يترددون عليها، فتحرر لهم ملحقًا للمحضر الأصلى وإحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيقات، وحبستهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.