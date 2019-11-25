إطلالة ساحرة لليلي علوي في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

خطفت الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي الأنظار أثناء حضور عرض جالا للفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتألقت بإطلالة كلاسيك ساحرة.



فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.



وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلمًا ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.