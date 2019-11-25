بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

أصيبت مريم سعيد بشري 13 عامًا، ببتر بالطرف الأيسر نتيجة سقوطها أسفل عجلات القطار القادم من الإسماعيلية والمتجه للقاهرة وذلك بمركز منيا القمح.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بإصابة الطفلة ببتر في ساقها اليسرى خلال محاولتها عبور قضبان القطار مسرعة أثناء مروره، ما تسبب في سقوطها أسفل العجلات وبتر الساق اليسري.



وتبين أن الطفلة حاولت المرور من سور مكسور بمحطة منيا القمح، وأن الأهالي اعتادوا المرور من خلاله بدلًا من السير إلى المزلقان.



تم تحويل المصابة إلى مستشفى منيا القمح؛ لتلقي العلاج اللازم.