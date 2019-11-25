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مصر

مرسى علم تستضيف 300 شركة سياحة ضمن جهود تنشيط القطاع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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استضافت مرسى علم، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لأكاديمية منظم الرحلات ETI - ETI VIP WORLD ACADEMY لكبار الشخصيات خلال عام 2019، والذي افتتحه اليوم العميد إيهاب فرغلي رئيس مجلس مدينة مرسي علم، وبحضور عماد إمام مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم ومجموعة من ممثلي الفنادق المصرية والمقام خلال الفترة من٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ الجاري، بدعم ورعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويُعد الحدث هو الأول من نوعه في القطاع السياحي، حيث تم دعوة أفضل ٣٠٠ شركة سياحة تحقيقًا للمبيعات وممثلي أعلام من ٩ دول بأوروبا الشرقية وهي: بولندا، وسلوفاكيا، والمجر وسلوفانيا، البوسنة، إيطاليا، وكرواتيا، ورومانيا، النمسا.

ويشير تامر مرزوق مستشار العلاقات العامة والدعاية لمجموعة فنادق البحر الأحمر ومنظم الرحلات ETI، إن دعوة أكاديمية منظم الرحلات "ETI - ETI VIP WORLD ACADEMY – لكبار الشخصيات في 2019" يعد الحدث الأول من نوعه في القطاع السياحي الذي يتم فيه دعوة شركات سياحة من دول مختلفة في نفس الوقت وينظم هذا العام في دورته الثانية.

ووجه مرزوق الشكر للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللمكتب السياحي المصري ببرلين والمستشار السياحي عمرو العزبي علي اهتمامه وحرصه على دعم الحدث، مطالبين للمشاركين بأن ينقلوها لأصدقائهم وعملائهم تجربتهم الشخصية وما عايشوه خلال فترة إقامتهم في مصر وأنه يتوقع منهم دعم وزيادة المبيعات لمصر ومنظم الرحلات ETI خلال الفترة القادمة.

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