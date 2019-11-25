الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، حفلًا لمجموعة من الأصوات الفائزة فى مسابقة "الصوت الذهبي" ونظمها الصندوق خلال الدورات الأربعة السابقة وهم: "هند جمام"، "جودي الزيني"، "محمد هشام، و"بتول العبد"، بالإضافة إلى مشاركة طلاب بيت الغناء.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث للموسيقى العربية منها: "يا حلو نادي"، "سحب رمشه"، "كامل الأوصاف"، "يا أبو الطجية شبيكة"، و"لأجل النبي"، والحفل من قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.