الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:23 م
آلاء حسنطباعة
ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، حفلًا لمجموعة من الأصوات الفائزة فى مسابقة "الصوت الذهبي" ونظمها الصندوق خلال الدورات الأربعة السابقة وهم: "هند جمام"، "جودي الزيني"، "محمد هشام، و"بتول العبد"، بالإضافة إلى مشاركة طلاب بيت الغناء.
ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث للموسيقى العربية منها: "يا حلو نادي"، "سحب رمشه"، "كامل الأوصاف"، "يا أبو الطجية شبيكة"، و"لأجل النبي"، والحفل من قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.
ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث للموسيقى العربية منها: "يا حلو نادي"، "سحب رمشه"، "كامل الأوصاف"، "يا أبو الطجية شبيكة"، و"لأجل النبي"، والحفل من قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.