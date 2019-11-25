الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، حفلًا لمجموعة من الأصوات الفائزة فى مسابقة "الصوت الذهبي" ونظمها الصندوق خلال الدورات الأربعة السابقة وهم: "هند جمام"، "جودي الزيني"، "محمد هشام، و"بتول العبد"، بالإضافة إلى مشاركة طلاب بيت الغناء.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني التراث للموسيقى العربية منها: "يا حلو نادي"، "سحب رمشه"، "كامل الأوصاف"، "يا أبو الطجية شبيكة"، و"لأجل النبي"، والحفل من قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

منذ يوم

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ حوالي 5 ساعات

حديقة الحيوان تكشف سبب تخصيص تذكرة دخول يوم الثلاثاء بـ65 جنيهًا (فيديو)

منذ يوم

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الطالبة شهد

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

ads

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

بدء فرز الأصوات بـ "المحامين" على مشروع قرار زيادة المعاش

برباعية نظيفة.. الأهلي يسحق الجونة ويتصدر الدوري

تجديد حبس 9 متهمين في قضية "خلية الأمل"

" تأثيرات حادة للمناخ".. الأرصاد العالمية تحذر الأجيال القادمة

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

طالب بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول في مسابقة نواة لريادة الأعمال

انطلاق فاعليات تدريبات موجهات التربية الرياضية بالمعاهد الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

إسلام سياسي

زيارات سياحية لتدمر السورية بعد انتهاء داعش

قيادي إخواني مهاجما وائل غنيم: أنت كلب وعميل

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

مقالات الرأي
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
المزيد

الثقافة

الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

الأربعاء.. عمرو عزت يناقش "غرفة 304" بالنيل الثقافية

غدًا.. التشكيلي بهرم حاجو في ضيافة قاعة الباب

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

صفحتنا ع الفيس بوك