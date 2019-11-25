قافلة طبية مصرية تصل إلى إريتريا تفعيلا لمبادرة علاج مليون أفريقي

أعلن السفير شادي الشرقاوي، سفير مصر لدى إريتريا، عن وصول قافلة طبية مصرية إلى العاصمة الإريترية أسمرا اليوم الإثنين، في إطار تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".



ومن المقرر أن تستغرق فترة عمل القافلة، المكونة من 4 أطباء من وزارة الصحة، شهرًا كاملا تَعقِد خلالها ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية الإريترية.



ومن جانبها، أعربت وزيرة الصحة الإريترية أمينة نور حسين عن بالغ تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه من اهتمام خاص لعلاج مواطني الدول الأفريقية، وللأولوية التي يمنحها لتدريب الكوادر الأفريقية العاملة في هذا المجال ونقل المعرفة والخبرة اللازمة إليهم، بما يساهم بفاعلية في تعزيز جهود القضاء على هذا الوباء.



وعلى جانب آخر، أشار السفير شادي الشرقاوي إلى موافقة الجهات المصرية المعنية على مد فترة عمل القافلة الطبية المصرية الأخرى المتواجدة في إريتريا حاليًا لعلاج الرمد وقياس حدة البصر لمدة أسبوع ثاني، وذلك استجابةً لطلب الجانب الإريتري على المستويين الرسمي والشعبي في ضوء ما لاقته القافلة من نجاح كبير.