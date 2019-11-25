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الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدرت حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع الطبعة العاشرة من كتاب "رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر" للدكتور عبدالوهاب المسيري.

الكتاب عبارة عن سيرة ممتعة ترصد تحولات المسيري الفردية في الفكر والمنهج ويؤرخ، في الوقت نفسه، لجيل بأكمله، أو لقطاع منه، وذلك بأسلوب المؤلف السلس والعميق والساخر.

فتحولات صاحب هذه السيرة ليست بأى حال منبتة الصلة بما كان يحدث حوله، ومن هذا المنظور، تصبح أحداث حياة المؤلف لا أهمية لها فى حد ذاتها، وإنما تكمن أهميتها فى مدى ما تلقيه من ضوء على تطوره الفكرى، وقد فهم المؤلف كثيرًا من أحداث حياته الخاصة (الذاتية) من خلال نفس الموضوعات الأساسية الكامنة والمقولات التحليلية التى استخدمها فى دراساته وأبحاثه (الموضوعية)، وليس العكس.

ولكن هذه الرحلة الفكرية، مع هذا، هى رحلة المؤلف الفردية، فهو الذى تفاعل مع ما حوله من تجارب منذ أن وُلد فى دمنهور ونشأ فيها إلى أن انتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى نيويورك ثم أخيرًا إلى القاهرة حيث استقر به المقام.

فإذا كانت هذه الرحلة الفكرية، سيرة غير ذاتية، فهى أيضًا سيرة غير موضوعية، سيرة إنسان يلتقي فى فضاء حياته الخاص بالعام، ولهذا فهو لا يذكر القضايا الفكرية المجردة وحسب، وإنما يشفعها دائمًا بأحداث من حياته أو اقتباسات من كتاباته تبين كيف ترجمت القضية الفكرية (العامة) نفسها إلى أحداث ووقائع محددة فى حياته الشخصية (الخاصة) وذلك بأسلوب المؤلف السلس والعميق والساخر.

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