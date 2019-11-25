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تفاصيل 7 اتفاقيات جديدة بين قطر وتركيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:33 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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يواصل التحالف القطري التركي تقاربه السياسي والعسكري المتنامي منذ إعلان المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017، ووقعت تركيا وقطر اليوم، 7 اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات.

وجرى توقيع الاتفاقات السبع الأخيرة بين أنقرة والدوحة على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة القطرية اليوم، والتقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ووقع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وشملت النتائج التوقيع على 7 اتفاقيات.

ووقع رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال ورئيس مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، اتفاقية حول التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري).

كما وقع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم مع نظيره القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني.

وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة العليا القطرية التركية، التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS والمعهد التركي للمواصفات TSE في تركيا بشأن التعاون في مشروع إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك.

كما شهدا، التوقيع على اتفاقية بين حكومتي قطر تركيا بشأن التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي المشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية.

وشهد الجانبان أيضًا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية.

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