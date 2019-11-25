فتوى الأزهر يعقد لقاء جماهيريًا لبرنامج التوعية الأسرية

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اللقاء الجماهيري الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الدقهلية تحت عنوان (الأسرة المصرية ثقافة.. تنشئة.. بناء) وتستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر.



حضر اللقاء الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحافظ الدقهلية، والشيخ أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والقيادات التنفيذية والقيادات النسائية.



وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال كلمته أنَّ الأديان السماوية كلها اهتمت باستقرار الأسرة وبنائها على أسس صحيحة تضمن سلامة المجتمع وتماسكه، مضيفًا أن الأسرة التي تربي أبناءها وتنمي قدراتهم وتغرس في نفوسهم حب الخير والعمل والوطن والتمسك بالأخلاق، إنما هي تقوم ببناء المجتمع، ومن يترك ذلك يكون سببًا رئيسًا في هدمه.



وأكد محافظ الدقهلية، أن استقرار الأسرة يضمن سلامة المجتمع وتماسكه؛ فبدون الأسرة المستقرة لن يكون هناك مجتمع قوي يواجه التحديات، مشددة على ضرورة عقد دورات للمقبلين على الزواج، بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة، ولا ينعقد الزواج إلا بعد الخضوع لهذه الدورات، لتثقيفهم ولتفادي تفكك الأسرة وتقليل حالات الطلاق.



وأوضح الشيخ أسامة الحديدي، أنّ الأسرة هي نواة المجتمع والرّكن الرّكين وحَجرُ الزّاوية فيه، مؤكدًاٰ جاهزية المركز العالمي للفتوى الإلكترونية لحل جميع النزاعات الأسرية، وتثقيف الأسرة تثقيفًا يتناسب مع حضارتنا العريقة وتاريخنا الحافل بالمُثل الفاضلة، مؤكدًا ضرورة اللقاءات الجماهيرية التي تنطلق في كل محافظات الجمهورية، ودورها في التعرف على مشكلات الأسر لتحديد الحلول المناسبة لها، كما قدم تعريفًا كاملًا عن البرنامج وأهميته في استقرار المجتمع.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية، وتستمر فعاليات اللقاء بتنظيم ندوات ولقاءات مع الجمهور على فترتين صباحية ومسائية.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار تأهيل المقبلين على الزواج ونشر الوعي ودعم الترابط الأسري والحد من ظاهرة الطلاق.