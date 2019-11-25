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القبلة

الطيب لبرلمان الوافدين: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:30 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شؤون الطلاب الوافدين.

وأكد فضيلته أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، وأن رسالته أمانة في أعناقهم، لابد وأن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا فضيلته أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضائه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم من الوافدين.

من جهتهم، عبر أعضاء برلمان الوافدين عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر وشكرهم له، لما يبذله من جهد كبير في خدمة الأزهر والإسلام، مبدين فخرهم بالانتماء للأزهر الشريف. وفي نهاية اللقاء، استمع فضيلة الإمام الأكبر لعدد من المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وأوصى المسؤولين بالعمل على حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية عليهم.

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