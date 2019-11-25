تجديد حبس رامي شعث و8 آخرين في خلية الأمل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس متهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.



ضمّت أسماء المتهمين كلا من محمد أحمد غريب، علا محمد، رامي شعث، سمر محمد، عبدالحميد أبوبكر، كريم حسين عبدالعال، هند صلاح الدين عبدالظاهر، مجدي صابر، زكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان،



وطالب دفاع المتهم رامي شعث إخلاء سبيله لعدم استجوابه وبطلان التحريات والتحقيقات، وعلى سبيل الاحتياط الكلي صدور قرار بالافراج المؤقت عن المتهم، مع تعهد المتهم "شعث" ودفاعه المثول وقت طلبه.



كما التمست باقي هيئة دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بالتدابير الاحترازية أو ضمان محل إقامتهم.



ووجّهت النيابة للمتهمين تهمًا منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.