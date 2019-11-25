تجديد حبس 7 متهمين بينهم ذو الخمور لانضمامهم للإرهابية

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة تجديد حبس 7 متهمين بينهم 5 شباب روسين الجنسية، وفتاة روسية تدعى ذو الخمور كستروف، وآخر مصري في القضية رقم 1260 لسنة 2018.



تعقد جلسة التجديد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.



كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.