"شخابيط" تصدر موسوعة أمراء الإرهاب لـ حسام الحداد

يستعد الكاتب والباحث الإسلامي حسام الحداد، بالتعاون مع دار "شخابيط" ومركز إنسان للدراسات، لإصدار موسوعة "أمراء الإرهاب"، للمشاركة في الدورة الواحدة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أواخر شهر يناير المقبل.



موسوعة "أمراء الإرهاب"، ثلاثة أجزاء، عبارة عن قراءة ورصد لعدد ليس بالقليل من عناصر الحركات الإسلامية في محاولة لتتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات التي تم ارتكابها ومرجعياتهم الفكرية، وكذلك خطابهم السياسي والتعبوي، وعلاقتهم بالبيئة والمحيط والقوى السياسية المختلفة، ومحاولة رصد التحولات والتطورات التي طرأت عليهم والموقف من الأنظمة الحاكمة والعلاقة معها.



ينتمي هذا المشروع البحثي في خلفيته العلمية إلى المساق السوسيوتاريخي - المعرفي الذي يعد نواة لفهم تشكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياسية والفكرية الخاص بهذه الحركات والتنظيمات والفاعلين فيها، وتتضمن هذه "الموسوعة" أكثر من مائتين وخمسين شخصية، مرتبة ترتيبًا أبجديًا لسهولة البحث فيها.



عمل الباحث على جمع وتصنيف هذه الموسوعة على مدار 5 سنوات من 2014، وحتى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، لعمل التحديثات اللازمة للشخصيات ومواقفها الفاعلة على المستوى المحلي أو العالمي.



ومن بين الشخصيات التي تضمها الموسوعة: رموز الإرهاب في العالم أمثال أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي وأبومصعب الزرقاوي ودوكو عمروف وعبدالله عزام وعمر عبدالرحمن وأيمن الظواهري، وكذلك رموز الدعوة السلفية في مصر؛ محمد حسان، ياسر برهامي، سعيد عبدالعظيم، وغيرهم.