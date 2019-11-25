تجديد حبس حازم عبدالعظيم في نشر أخبار كاذبة 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الناشط حازم عبدالعظيم، رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة؛ 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.



تعقد جلسة التجديد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.



وأسندت النيابة إلى عبدالعظيم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، فضلا عن نشر أخبار كاذبة.



وألقت قوات الأمن القبض على عبدالعظيم فى مايو 2018 تنفيذا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.

