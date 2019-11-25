تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في "عنف الموسكي"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة ٢٣ ديسمبر لمرافعة النيابة العامة والدفاع.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.