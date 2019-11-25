شباب "الحرية المصري" يشاركون في ختام مهرجان الطفولة العالمي

شاركت مجموعة من شباب حزب الحرية المصري في حفل ختام مهرجان الطفولة العالمي المقام في مصر بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة بقاعة المنارة.



وقال محمد مهنى، أمين شباب الحزب، إنه من الجيد جدًا إقامة حدث مثل ذلك على أرض مصر مهد الحضارات، ويؤكد مدى استعادة الدولة المصرية لأمنها واستقرارها، فالدولة نظمت خلال هذه الفترة القصيرة العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية الهامة جدًا مثل كأس الأمم الإفريقية للشباب، ومؤتمر الكوميسا، ومهرجان الطفولة العالمي.



وأضاف أمين شباب الحزب أن اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مثل هذا المهرجان العالمي المخصص لأطفال العالم على أرض مصر، يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على الاهتمام بكل فئاتها المختلفة والعمل على إظهارهم والاهتمام بهم وإكسابهم المهارات من الاحتكاك بالغير.



وتابع: كما أنها تخلق لدى هؤلاء الأطفال روحًا تنافسية في الإبداع والتميز لإعلاء راية الوطن عالية، وتنشر روح الود والسلام والمحبة بين هؤلاء الأطفال الصغار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض، وتنمي لديهم روح المشاركة والتعاون من خلال أحد أهم القوى الناعمة، وهو الفن من خلال تقديم الأطفال عروضًا فنية مشتركة متميزة جدًا وخصوصًا الأوبريت العربي بين هؤلاء الأطفال الذي تحدثوا فيه عن معاناة نظرائهم الأطفال في الدول العربية التي دمرتها الصراعات والإرهاب ومن خلالها دعوا العالم أجمع للتسامح والسلام واحترام حقهم في ممارسة طفولتهم البريئة وإبعادهم عن كل ما يدمر حياتهم ويحرمهم من متعتها.