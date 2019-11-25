الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"الكرمة" تصدر رائعة جراهام جرين "الأمريكي الهادئ"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:22 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
أصدرت الكرمة رائعة الكاتب البريطاني الشهير جراهام جرين «الأمريكي الهادئ»، والتي دُمغت حين نشرها عام 1955 بأنها معادية لأمريكا، ولكنها ستُثبت، في غضون سنوات قليلة بعد إصدارها، صوابها في إدانتها للتدخل الأمريكي في فيتنام، بل وتحولت هذه الرواية المثيرة للجدل والتي تدور حول الحب والبراءة والأخلاق، إلى فيلمين سينمائيين أمريكيين ناجحين.

«لم أعرف قط رجلًا كان لديه دوافع أفضل لكل المشاكل التي سببها»، هكذا يصف الراوي، «فاولر»، المبعوث الأمريكي «ألدين بايل»، المسمى «الأمريكي الهادئ».

«بايل» شاب مثالي أرسلته واشنطن في مهمة غامضة إلى فيتنام، حيث يحارب الجيش الفرنسي الفيتناميين. وبينما تؤدي سياسات «بايل» حسنة النية إلى إراقة الدماء، يجد «فاولر»، المراسل البريطاني المحنك والساخر، أنه من المستحيل أن يقف ويراقب، لكن دوافعه للتدخل مشكوك فيها، سواء بالنسبة إلى الشرطة أو إلى نفسه.

ترجم شوقي جلال ومحمود ماجد هذه الرواية بدقة وبراعة، واستطاعا نقل أسلوب جرين السلس والتلغرافي بذكاء إلى اللغة العربية.

أما عن جراهام جرين فقد ولد عام 1904وتوفى عام 1991، وهو روائي إنجليزي، عدَّه البعض أحد أعظم الكُتاب في القرن العشرين. جمع «جرين» بين الشهرة الأدبية والقبول الشعبي لدى القُراء، كما رُشِّح لجائزة نوبل. صدرت له أكثر من 25 رواية، استكشف فيها عديدًا من القضايا الأخلاقية والسياسية المتناقضة في العالم الحديث.

قالت مجلة «التايم»: «لا يوجد كاتب جاد في هذا القرن استطاع أن يغزو الخيال العام ويُشكله أكثر من «جراهام جرين»، كما وصفته «الواشنطن بوست» بأنه «واحد من أفضل الكُتاب بأي لغة».

أما عن المترجمين فالأول هو شوقي جلال كاتب ومترجم مصري من مواليد عام 1931. كتب عددًا من الكتب المهمة، مثل: «نهاية الماركسية»، و«العقل الأمريكي يفكر»، و«ثقافتنا والدائرة المفرغة». وترجم كثيرًا من الكتب المؤثرة، مثل: «الآلة قوة وسلطة»، و«لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة»، و«بنية الثورات العلمية»، و«المسيح يُصلب من جديد»، و«الأمريكي الهادئ». وحصل على جائزة الكويت للتقدم العلمي.

والمترجم الثاني هو محمود ماجد، تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1958، وحصل على دبلوم معهد التخطيط القومي عام 1983، وعمل لفترة طويلة في التخطيط القومي، واشتغل بالترجمة الصحفية منذ عام 1978، فترجم وشارك في ترجمة عدد من الكتب، مثل: «الأمريكي الهادئ»، و«ما وراء المركزية الأوروبية»، و«دائرة المعارف الإسلامية»، و«في نشأة اللغة».

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كواليس اللحظات الأخيرة في "البترول" قبل التعديل الوزاري

منذ يوم

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ يوم

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

منذ حوالي 15 ساعة

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

كيف مات توت عنخ آمون؟.. مصر تكشف السر قريبا

"خربشة كلب" تقتل طفلة في الشرقية

أمريكا أخرجت نفسها.. أبو الغيط: لا يوجد أي مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية

سامح شكري: تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله التاريخي

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

شاهد.. مدرس من جنوب السودان يكرس حياته لتعليم اللاجئين في إثيوبيا

رئيس جامعة طنطا: توفير الإمكانيات لتفعيل منظومة التصحيح والاختبارات الإلكترونية

"أمهات مصر": القرب من الأبناء أهم من الإنشغال بالمستوي المادي

إصابة 7 طلاب في حادث تصادم بالشرقية

إسلام سياسي

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

"شخابيط" تصدر موسوعة أمراء الإرهاب لـ حسام الحداد

"الكرمة" تصدر رائعة جراهام جرين "الأمريكي الهادئ"

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك