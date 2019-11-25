27 فرصة هندية للمصريين لدراسة برنامج المنح الدراسية

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة أن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية يوفّر27 فرصة للطلاب للدراسة في دورات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه للمصريين ضمن برنامج المنح الدراسية لقارة أفريقيا للعام الدراسي 2020-2021 في مختلف الجامعاتالمعاهد الهندية.



أضافت السفارة الهندية بالقاهرة، فى بيان الاثنين، أنه ينبغي على الطلاب المهتمين تسجيل أسمائهم والتقدم على بوابة المنح الدراسية الخاصة بالمجلس الهندي للعلاقات الثقافية وتقديم طلباتهم إلى السفارة.



وأوضحت أنه يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و30 عامًا التقدم للالتحاق بدورات الدراسات العليا وما بعد التخرج، علمًا بأن الحد الأدنى للسن لدورات الدكتوراه هو 45 سنة.



وأشارت إلى أنه ونظرًا لأن لغة التعليمات الخاصة بالدورة هي اللغة الإنجليزية، فإنه ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.