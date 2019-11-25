"صناعة الوفد": منتدى إفريقيا 2019 يعزز فرص الاستثمار بمصر والقارة

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن منتدى إفريقيا 2019 الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خاصة والإفريقي عامة، بسبب المشاركة الدولية الموسعة من قبل كبار رجال الاستثمار والاقتصاد ومؤسسات التمويل الدولية والحكومات.



وأضاف قوطة، في بيان اليوم، أن قبل نهاية المنتدى نجحت مصر في توقيع 13 اتفاقية متعلقة بالاستثمار في مصر وإفريقيا بإجمالي استثمارات بلغت 3 مليارات دولار بمشاركة من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار، لافتًا إلى أن المنتدى يعزز من فرص الاستثمار الدولي في مصر والقارة الإفريقية.



وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد أهمية استمرار تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تيسر عمل المستثمرين، بدءًا من اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والانتهاء بممارسة نشاط المشروع، والعمل والإنتاج، لتستطيع مصر أن تكون وجهة استثمارية حقيقية لمختلف دول العالم.