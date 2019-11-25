"صحة القومى للمرأة": الختان أشد أشكال العنف تجاه الإناث

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة ندوة مناهضة ختان الإناث بمقر المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية بمشاركة٣٥٠ طالبة و١٥٠ طالبًا، في ضوء الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.



وأكدت الدكتورة أحلام حنفي الخطورة الصحية والنفسية التى تتعرض لها الفتاة جراء ظاهرة الختان، مضيفة أن تعرض الفتاة لهذه الجريمة يعد أكثر أشكال العنف ضد المرأة.



كما وجهت الدكتورة أحلام حنفي الحضور الاتصال على الخط الساخن ١٥١١٥ فى حالة التعرض لأي نوع من أنواع العنف ضد المرأة.



تضمنت الندوة مناقشة قضية ختان من الناحية الدينية والطبية والاجتماعية والقانونية والثقافية.



وتمت مناقشة أيضًا الأسباب التي أدت إلى استمرار عادة ختان الإناث والمخاطر الناتجة عن ختان الإناث والجهود الوطنية المبذولة للقضاء عليها.



وتناولت أيضًا دور المرأة فى قضية ختان الإناث ورأي الدين فى هذا الظاهرة، وأوصت الندوة بضرورة زيارة الطالبات لطبيب المعهد للتوعية شهريًا والإجابة عن أسئلتهم، عمل ندوة للذكور للتوعية بقضية ختان الإناث، تولى إدارة الجلسات عضوات من أعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة.