الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية لذوي الهمم في الوادى الجديد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالية فنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة بمقر مركز شباب الخارجة.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة قرآنية، ثم فقرة فنية بعنوان "إحنا الخضر" لتلاميذ مدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وعرض فني راقص بعنوان "حلاوة شمسنا"، لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم بالخارجة، وفقرة شعرية للطالب مؤمن سيد بدري، من ذوي القدرات الخاصة، عرض " التنورة" لفرقة الهواة للفن الشعبي بقيادة الفنان عيد مسلم، وهو عرض مشترك بين فتيات ذوي احتياجات خاصة وبين راقصي تنورة بالفرقة، وعرض تمثيلي بعنوان " العمدة" تقديم أعضاء مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وعرض رقصة نوبية لفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة.

وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بالتعاون مع الجامعة ومدارس الأمل للصم والبكم والتربية الفكرية وجمعية النور والأمل لرعاية المعاقين ذهنيًا بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة وفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة بقيادة عيد مسلم وبإشراف عماد فتحي عبد اللطيف مدير مركز شباب الخارجة.

أضافت "ذخيرة"، أن الاحتفالية تضمنت عدة فقرات فنية تجسد مواهب الأطفال ذوي الهمم والقدرات والاحتياجات الخاصة، وهي فقرات فنية وعروض ورقصات وتابلوهات تمثيلية، وفقرة شعر وعرض تنورة، بهدف تنمية مواهب هذه الشريحة من الأطفال ودمجهم في المجتمع، وذلك إيمانًا من الحزب بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة حيث تعتبر هذه الاحتفالية هي الأولي علي مستوي المحافظة بمناسبة أعياد الطفولة، والثانية للعام الثاني على التوالي.

ولفتت إلى، تقديم مجموعة من الهدايا العينية والعصائر مقدمة من الحزب بالتعاون مع مركز الحرف البيئية بالخارجة بقيادة محمد عبد الله البرسي، مدير المركز، وأمانة الشئون المالية بالحزب بقيادة المهندس أحمد أيوب، وبمشاركة أحمد أمين من أبناء مدينة الخارجة.

من جانبها أكدت مي محمد عبد اللطيف، معلمة أول علوم، وأمين مساعد التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والحاصلة على لقب أفضل معلم في مصر، أن مفاجأة الحزب هذه الفترة هي تنظيم عدة برامج تدريبية من خلال استخدام تقنية " الواقع المعزز AR" في تبسيط المواد الدراسية لطلبة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بالإضافة إلي استخدام هذه التقنية في تعريفهم بعض المهارات الحياتية اليومية، وتستمر هذه البرامج التدريبية حتى نهاية العام.

وأضافت مي، أن أولي البرامج التدريبية باستخدام تقنية القواعد المعزز ستكون منتصف الأسبوع المقبل بالتعاون مع قطاع التعليم والجمعيات الأهلية المهتمة بهذه الشريحة من الأطفال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

منذ يوم

كواليس اللحظات الأخيرة في "البترول" قبل التعديل الوزاري

منذ حوالي 20 ساعة

الباز لـ"معتز مطر": "أنت ندل فى بيتك فكيف تزعم البطولة أمام الشاشة؟"

منذ حوالي 15 ساعة

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

كيف مات توت عنخ آمون؟.. مصر تكشف السر قريبا

"خربشة كلب" تقتل طفلة في الشرقية

أمريكا أخرجت نفسها.. أبو الغيط: لا يوجد أي مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية

سامح شكري: تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله التاريخي

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

شاهد.. مدرس من جنوب السودان يكرس حياته لتعليم اللاجئين في إثيوبيا

رئيس جامعة طنطا: توفير الإمكانيات لتفعيل منظومة التصحيح والاختبارات الإلكترونية

"أمهات مصر": القرب من الأبناء أهم من الإنشغال بالمستوي المادي

إصابة 7 طلاب في حادث تصادم بالشرقية

إسلام سياسي

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

"شخابيط" تصدر موسوعة أمراء الإرهاب لـ حسام الحداد

"الكرمة" تصدر رائعة جراهام جرين "الأمريكي الهادئ"

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك