"مستقبل وطن" ينظم احتفالية لذوي الهمم في الوادى الجديد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالية فنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة بمقر مركز شباب الخارجة.



وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة قرآنية، ثم فقرة فنية بعنوان "إحنا الخضر" لتلاميذ مدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وعرض فني راقص بعنوان "حلاوة شمسنا"، لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم بالخارجة، وفقرة شعرية للطالب مؤمن سيد بدري، من ذوي القدرات الخاصة، عرض " التنورة" لفرقة الهواة للفن الشعبي بقيادة الفنان عيد مسلم، وهو عرض مشترك بين فتيات ذوي احتياجات خاصة وبين راقصي تنورة بالفرقة، وعرض تمثيلي بعنوان " العمدة" تقديم أعضاء مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وعرض رقصة نوبية لفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة.



وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بالتعاون مع الجامعة ومدارس الأمل للصم والبكم والتربية الفكرية وجمعية النور والأمل لرعاية المعاقين ذهنيًا بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة وفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة بقيادة عيد مسلم وبإشراف عماد فتحي عبد اللطيف مدير مركز شباب الخارجة.



أضافت "ذخيرة"، أن الاحتفالية تضمنت عدة فقرات فنية تجسد مواهب الأطفال ذوي الهمم والقدرات والاحتياجات الخاصة، وهي فقرات فنية وعروض ورقصات وتابلوهات تمثيلية، وفقرة شعر وعرض تنورة، بهدف تنمية مواهب هذه الشريحة من الأطفال ودمجهم في المجتمع، وذلك إيمانًا من الحزب بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة حيث تعتبر هذه الاحتفالية هي الأولي علي مستوي المحافظة بمناسبة أعياد الطفولة، والثانية للعام الثاني على التوالي.



ولفتت إلى، تقديم مجموعة من الهدايا العينية والعصائر مقدمة من الحزب بالتعاون مع مركز الحرف البيئية بالخارجة بقيادة محمد عبد الله البرسي، مدير المركز، وأمانة الشئون المالية بالحزب بقيادة المهندس أحمد أيوب، وبمشاركة أحمد أمين من أبناء مدينة الخارجة.



من جانبها أكدت مي محمد عبد اللطيف، معلمة أول علوم، وأمين مساعد التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والحاصلة على لقب أفضل معلم في مصر، أن مفاجأة الحزب هذه الفترة هي تنظيم عدة برامج تدريبية من خلال استخدام تقنية " الواقع المعزز AR" في تبسيط المواد الدراسية لطلبة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بالإضافة إلي استخدام هذه التقنية في تعريفهم بعض المهارات الحياتية اليومية، وتستمر هذه البرامج التدريبية حتى نهاية العام.



وأضافت مي، أن أولي البرامج التدريبية باستخدام تقنية القواعد المعزز ستكون منتصف الأسبوع المقبل بالتعاون مع قطاع التعليم والجمعيات الأهلية المهتمة بهذه الشريحة من الأطفال.