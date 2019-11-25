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مصر

أشبال أسود.. "X RAY" تحسم نوع مومياوات سقارة (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:10 م
جريدة الدستور
مها صلاح
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كشفت نتائج فحص مومياوات الحيوانات الأثرية التي تم العثور عليها في الكشف الأثري، الذي أعلنت عنه وزارة الآثار، أول أمس، بجبانة الحيوانات بمنطقة سقارة الأثرية، العثور على مجموعة ضخمة من القطع الأثرية ومومياوات الحيوانات المختلفة، ومن بينها مومياوات لحيوان اشتبه أنه أسد، وهو ما تم التحقق منه عن طريق أشعة "الإكس راي".

وأكد مصدر بوزارة الآثار، أن الأشعة التي أجريت على المومياوات، تخص أشبال أسود، وهي المرة الأولى التي يتم العثور فيها على مثل هذه المومياوات، وتم من قبل اكتشاف هياكل عظمية فقط لأسود، وهو ما يعد اكتشافًا أثريًا مهمًا للغاية.

وأوضح المصدر للدستور، أن الاكتشاف يضم 7 مومياوات أثارت شكوك علماء الآثار ممن رأوا الكشف، مما تطلب عمل أشعة لاثنين منها صغيرتي الحجم ويبلغ طول كل واحدة حوالي 96 سم، وبناءً على الطول وحجم وسمك عظام المومياوات تم تحديدها كأشبال صغيرة العمر يبلغ عمرها وقت الوفاة ثمانية أشهر، وسوف يتم عمل مزيد من الفحوصات والأشعة للتأكيد على هذه المعلومات.

أما بالنسبة للخمس مومياوات الأخرى فأوضح المصدر، أنه سيتم فحصها بالأشعة أيضًا لتبين نوعها بالتحديد، خاصة أن حجمها أكبر من أحجام القطط الطبيعية، لذا من المرجح أن تكون لقطط برية أو ربما أسود أو نمور، يرجع عمرها للقرن السابع قبل الميلاد عصر النهضة الأسرة ٢٦.

وأعلن وزير الآثار أول أمس، اكتشاف كنز أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء أعمالها بجبانة الحيوانات بسقارة.

وضم الكشف مجموعة ضخمة من 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز و25 صندوقًا خشبيًا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط، وتماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة وللإله أنوبيس، ومومياوتان لحيوان النمس، بالإضافة إلي العثور علي جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر، وجعارين أخري صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبومنجل ومجموعة أخري من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثالًا من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر و11 تمثالًا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب وكذلك تمثال جميل من الخشب للإلهة نيت.

كما عثرت البعثة على تابوتين صغيرين من الحجر الجيري للقطة باستت وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم الحورى للملك بسماتيك الأول من الأسرة ٢٦ وصندوق خشبي صغير عليه بقايا قناع مذهب وتمثالين من الخشب لسيدتين كل منهما برأس الكوبرا، بالإضافة إلى العديد من تماثيل الكوبرا وإفريز من الخشب يمثل حيات الكوبرا وتمائم ورأس طائر أبو منجل، وناووس من الخشب الملون بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و3 تماثيل للصقر حورس ومجموعة من التمائم مختلفة الأشكال والأحجام بعضها عثر عليه داخل لفائف من الكتان وتماثيل اوشابتى من الفيانس ومجموعة من البطاقات من ورق البردي عليها رسومات للإلهة تاورت والعديد من الأقنعة الخشبية والطينية الملونة وعمود الجد، ومسند رأس خشبي.

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