إيران تهدد بإبادة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامى، اليوم، تهديدًا مباشرًا لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة"، في حالة تجاوزها "الخطوط الحمراء" فى التعامل مع بلاده، حسب وصفه.



وقال سلامي، في خطاب ألقاه على المتظاهرين المؤيدين للحكومة في طهران ونقله التليفزيون الإيراني: "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا".