الأرصاد تحذر الأجيال القادمة من المناخ

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيترى تالاس"، إن الأجيال القادمة ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير المناخ، ومنها ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر واختلال النظم البيئية البحرية والبرية؛ إذا استمر تزايد غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.



وأضاف تالاس - في مؤتمر صحفي اليوم - أن هذه الغازات سجلت مستوى قياسيا جديدا في الغلاف الجوى في 2018، وتزايدت بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود الأحفوري ويعد المساهم الأكبر في الاحتباس الحراري قد ارتفع من 405.5 مليون جزء في المليون عام 2017 إلى 407.8 في 2018، متجاوزًا متوسط معدل الزيادة بين عامي (2005 - 2015).



وأوضح أن آخر مرة شهدت الأرض تركيزات مماثلة لغاز ثاني أكسيد الكربون كان قبل 3 إلى 5 ملايين عام، محذرًا من مستويات غاز الميثان وأكسيد النيتروز، وهما أيضًا من الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بشكل قوي، حيث ارتفعت إلى معدلات قياسية.



ونوه بأنه على الدول جميعًا أن تعمل معًا وبخاصة الأوروبية وأمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والصين من أجل مواجهة الارتفاع في الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة أن هذه الدول تعتبر المنتج الأكبر لها.