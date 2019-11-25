الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرصاد تحذر الأجيال القادمة من المناخ

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيترى تالاس"، إن الأجيال القادمة ستواجه تأثيرات حادة ومتزايدة لتغير المناخ، ومنها ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر واختلال النظم البيئية البحرية والبرية؛ إذا استمر تزايد غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وأضاف تالاس - في مؤتمر صحفي اليوم - أن هذه الغازات سجلت مستوى قياسيا جديدا في الغلاف الجوى في 2018، وتزايدت بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود الأحفوري ويعد المساهم الأكبر في الاحتباس الحراري قد ارتفع من 405.5 مليون جزء في المليون عام 2017 إلى 407.8 في 2018، متجاوزًا متوسط معدل الزيادة بين عامي (2005 - 2015).

وأوضح أن آخر مرة شهدت الأرض تركيزات مماثلة لغاز ثاني أكسيد الكربون كان قبل 3 إلى 5 ملايين عام، محذرًا من مستويات غاز الميثان وأكسيد النيتروز، وهما أيضًا من الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بشكل قوي، حيث ارتفعت إلى معدلات قياسية.

ونوه بأنه على الدول جميعًا أن تعمل معًا وبخاصة الأوروبية وأمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والصين من أجل مواجهة الارتفاع في الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة أن هذه الدول تعتبر المنتج الأكبر لها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

منذ يوم

كواليس اللحظات الأخيرة في "البترول" قبل التعديل الوزاري

منذ يوم

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

كيف مات توت عنخ آمون؟.. مصر تكشف السر قريبا

"خربشة كلب" تقتل طفلة في الشرقية

أمريكا أخرجت نفسها.. أبو الغيط: لا يوجد أي مفاوضات بشأن القضية الفلسطينية

سامح شكري: تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله التاريخي

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

شاهد.. مدرس من جنوب السودان يكرس حياته لتعليم اللاجئين في إثيوبيا

رئيس جامعة طنطا: توفير الإمكانيات لتفعيل منظومة التصحيح والاختبارات الإلكترونية

"أمهات مصر": القرب من الأبناء أهم من الإنشغال بالمستوي المادي

إصابة 7 طلاب في حادث تصادم بالشرقية

إسلام سياسي

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

"شخابيط" تصدر موسوعة أمراء الإرهاب لـ حسام الحداد

"الكرمة" تصدر رائعة جراهام جرين "الأمريكي الهادئ"

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك