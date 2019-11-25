اليمن: ترتيبات عسكرية وأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض

أعلنت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية وجود أربع لجان مشتركة تعمل بشكل متواصل؛ لإعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن، وفق اتفاق (الرياض) وضمها إلى قوام وزارتي الداخلية والدفاع.



وأوضحت المصادر- وفقًا لقناة (العربية) اليوم- أن لجنتين مشتركتين تعملان في الرياض بمشاركة ممثلين عن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تحت الإشراف المباشر لتحالف دعم الشرعية، كما تعمل لجنتان مشتركتان أمنية وعسكرية في عدن على جميع المعلومات المتعقلة بقوام القوات الأمنية والعسكرية ومواقع تمركزها.



وتُحضر اللجنتان أيضًا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة مع القوات في عدن، ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف التحالف، وتحديد القوات التي سيتم نقلها إلى خارج عدن ومواقع تمركزها.



وكانت العاصمة السعودية (الرياض)، قد شهدت في 5 نوفمبر الجاري، مراسم التوقيع رسميا على اتفاق (الرياض) بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.