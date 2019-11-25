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عالم

تركيا تدشن قاعدة خالد بن الوليد فى قطر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:00 م
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
نيفين أشرف
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تدشين قاعدة عسكرية جديدة في قطر تحمل اسم "خالد بن وليد"، مضيفًا أنه لا يجب على أحد الانزعاج من الوجود التركي في المنطقة.

وقال الرئيس التركي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة: "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".

وفيما يخص قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، قال أردوغان: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة"، وتابع: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة"، وشدد قائلًا: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر".

وأشار أردوغان، إلى أن القاعدة التركية في قطر، تعد نموذجًا للعلاقات بين الدول، زاعمًا أن قيادة القوات التركية القطرية المشتركة تهدف إلى الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب.

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركى، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة"، وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.

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