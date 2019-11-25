"مستقبل وطن" يواصل فعاليات "ابدأ بنفسك" في دمياط

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة دمياط، دوره في المشاركة المجتمعية حيث قامت أمانة العلاقات العامة ببندر أول دمياط بالمساعدة والمشاركة المجتمعية الايجابية بتغطية أعمدة الانارة المكشوفة بالعديد من الأماكن في كثير من الشوارع والأحياء ببندر أول دمياط ضمن مبادرة "ابدأ بنفسك".



كما واصل الحزب، فعالياته بمحافظة المنوفية، في إطار حملة تجميل وتنظيف الشوارع وتمهيد وتسوية الطرق، حيث انطلقت الحملة في قرية شبرا بخوم بمركز قويسنا، بمشاركة قيادات الحزب، الذين قاموا برفع القمامة والمخالفات، من مناطق تجمعها بالشوارع، في إطار حملة الحزب لتنظيم حملة شاملة لنظافة وتجميل محافظات مصر.



وأكدت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، برئاسة النائب سامر التلاوي، على ضرورة تسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى على مستوى المحافظة، لتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمراكز التابعة لها لرفع معاناة المواطنين في الانتقال بين أرجاء المحافظة.



ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.