"مستقبل وطن" يواصل فعاليات القوافل الطبية المجانية في أسوان

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة أسوان، فعاليات القوافل الطبية الشاملة المجانية، بقرية السباعية بمركز إدفو، تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.



وشملت تخصصات القافلة الطبية لحزب مستقبل وطن، الكشف على تخصصات "العيون – الجراحة – الباطنه – الصدر – الأوعية الدموية"، بالتعاون مع مستشفى السباعية المركزي.



ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.