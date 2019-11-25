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تقارير ومتابعات

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من مركز جنيف للسياسات الأمنية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، بمقرها، وفدًا من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا؛ وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع في شهر مايو الماضي بمقر المركز بجنيف، في إطار استراتيجية الأكاديمية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية؛ لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات.

كان في استقبال الوفد الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، واستمرت الزيارة لمدة يومين متتاليين، في اليوم الأول ألقى السفير كريستيان دوسي، مدير مركز جينيف ومدير إدارة الأزمات بالمجلس الفيدرالي بوزارة الخارجية السويسرية، محاضرة بعنوان "دروس إدارة قيادة الأزمات" لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بينما في اليوم الثاني قدمت لهم إيميلي مونرو نائبة رئيس التحديات الأمنية المستجدة بمركز جنيف، عرضًا تقديميًا عن القضايا والنهج للتحديات المستجدة في الأمن الدولي، وانتهت الزيارة بجلسة نقاشية حول البروتوكول الموقع بين الأكاديمية ومركز جنيف.

يعد مركز جنيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995 بسويسرا، ويضم في عضويته 52 دولة، منبرًا للحوار الدبلوماسي، فهو يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي، من خلال التعليم التطبيقي وإمكانيات الحوار وتحليل السياسات والبحوث، ويدرب الأجيال القادمة من صناع السياسات والقرارات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالسلام والأمن الدوليين.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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