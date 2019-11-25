مصر تشارك في المؤتمر الدولي لطب وعلوم الأعصاب بإيطاليا

يشارك الدكتور هشام ماجد الطبيب النفسي في المؤتمر الدولي لطب وعلوم الأعصاب، الذي ينعقد على مدار يومين بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 4-5 مارس 2020.



وقال الدكتور هشام ماجد، إن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بعلوم الأعصاب، والاضطرابات النفسية وغيرها من الأمور من أجل تحفيز وتبادل الأفكار وتمكين المشاركين من فهم أحدث التطورات والأفكار بالمجالات المختلفة في الأمراض النفسية والعصبية من خلال أحدث الأبحاث والعروض التقديمية وورش العمل، وكذلك النشرات والمجلات الدورية للمؤتمر.



وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بمراجعة البحث المقدم منه بعنوان "الاضطرابات الأسرية وقانون الأحوال الشخصية المصري"، وتمت الموافقة على عرضه في جلسة رئيسية من جلسات المؤتمر واصفين هذا البحث بأنه سيحدث طفرة في البحث المستقبلي، ويساعد الباحثين على العمل في المستقبل من أجل رفاهية وحقوق الأطفال والترابط الأسري والمجتمعي.



وأكد المحاضر الدولي، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى مليء بالمواد التى تسبب الأضرار النفسية لجميع الأطراف وعلى رأسهم الأطفال الأبرياء الذين يكونون ضحية انفصال الأبوين والغياب الدائم لأحد الأبوين وغياب مبدأ الرعاية المشتركة، ما يؤدي لتدمير العلاقة بين الطفل والأب طبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي، وهو ما يسبب لهم كثيرًا من الأضرار النفسية ويعرض الطفل للشعور بأنه غير مرغوب به، ويتنامى بداخله إحساس الضعف وعدم الأمان والانتماء الأسري ومن ثم للمجتمع والوطن، وتضاؤل مفهوم الذات والثقة بالنفس، والشعور الدائم بالوحدة والدونية، وغيرها من الأمور التي تتجسد في ظهور المشكلات السلوكية على الصغير ومواجهة صعوبات في التكيف الاجتماعي وبناء صداقات وعلاقات ناجحة.



وشدد الطبيب النفسي على ضرورة الرجوع إلى رأي الطب النفسي وعلماء النفس والاجتماع عند العمل على إصدار أو تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار النفسي والسلام الاجتماعي للأسر المكون الرئيسي للمجتمع، ونظرًا لما خلفه القانون الحالي من أجيال غير أسوياء يعدون كقنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت.