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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وزير الخارجية الأسبق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
بنى سويف- محمد حفيظ
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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وذلك على هامش زيارة السفير الى الجامعة لإلقاء محاضرة بعنوان "مقدمة في التأهيل الدبلوماسي" لطلاب كلية السياسية والاقتصاد، بحضور الدكتور علي مسعود، عميد الكلية، والدكتور هشام بشير، وكيل الكلية.

وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن الندوة تستهدف التركيز على تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب من خلال الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء، والتدريب على صياغة القرارات الدولية وتنمية مهارات الخطابة، والتفاوض، وتسوية المنازعات، والتواصل مع وسائل الإعلام.

وأشاد "العرابي" بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، وتنوع برامجها وكلياتها لتغطي كل المجالات العلمية المتنوعة.

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