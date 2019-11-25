بالفيديو.. تماف أنجيل تزور المكتبة الباباوية قبل رحيلها

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المُتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو لتماف أنجيل باسيلي، زوجة القمص الراحل بيشوى كامل، وشقيقة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، أثناء زيارة المكتبة الباباوية المركزية.



وسلط المقطع الضوء على لقاء تماف انجيل بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي افتتح المكتبة الباباوية يوم الاثنين المنصرم، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد نعت تماف أنجيل، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانه، إن الراحلة تنتمي لأسرة تقية خادمة، إذ خدم أعضاؤها الكنيسة بكل أمانة خلال نصف قرن ولا يزالون.