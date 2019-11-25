سارة نخلة تشعل إنستجرام بالهوت شورت (صور)

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في باريس.



وظهرت "نخلة"، بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية هوت شورت من اللون الأسود، وبلوفر من اللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على مكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية سارة نخلة، كان مسلسل "حكايتي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، هنادي مهنى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

