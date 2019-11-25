إشغالات الفنادق 90%.. شرم الشيخ تتزين لمنتدى شباب العالم

تستقبل مدينة شرم الشيخ خلال أيام قليلة منتدى الشباب العالمي، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن هناك استعدادات ضخمة بالفنادق لاستقبال المنتدى، لأنه أصبح علامة مميزة ومُتابعًا من كل وسائل الإعلام والوكالات الأجنبية.



وأضاف رزق الله، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد زيادة في الجنسيات الوافدة لشرم الشيخ وعودة المعدلات السياحية التي فقدتها، لافتًا إلى أن إشغالات الفنادق اقتربت من 90%.



وقالت وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن سيارة إسعاف ستقوم بتأمين المنتدى طبيًا، بالإضافة إلى غرفة عناية مركزة داخل المؤتمر، بها أفضل الأطباء، وسيتم رفع درجة الاستعداد بمستشفى طور سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولي وجميع مستشفيات المحافظة، ورفع حالة الطوارئ من الآن حتى نهاية المنتدى.



وأضافت أن جميع سيارات الإسعاف من النوع الحديث المجهز طبيًا على أعلى مستوى، وسيكون هناك فريق طبى متكامل على درجة كبيرة من التعامل في الأزمات وفريق من أطقم التمريض جاهزة ومدربة تدريبًا يناسب الحدث العالمى لمنتدى شباب العالم المستشفيات الخاصة تشارك.



وتشارك جميع المستشفيات الخاصة بمدينة شرم الشيخ ودهب في تأمين المنتدى طبيًا، وتم رفع درجة الاستعداد بها، وقال الدكتور سامح سليمان، مدير أحد المستشفيات الخاصة بشرم الشيخ، إنه وفريق العمل بالمستشفى جاهزون ومتواجدون طوال أيام المنتدى بالمستشفى، وتم رفع حالة الطوارئ مع تواجد جميع الأطباء والاستشاريين وأطباء القلب والعناية المركز والمخ والأعصاب مع تجهيز حجر العمليات وتوفير جميع المستلزمات الطبية، والجميع يعمل على نجاح المنتدى.



ورفع مطار شرم الشيخ الدولي درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، استعدادًا لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، ووضع شعار المؤتمر على كل المعدات والطائرات التي ستشارك في المؤتمر، سواء بمطار القاهرة الدولي، أو بمطار شرم الشيخ.