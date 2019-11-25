السيسى يوجه بالتعاون مع "إينى" الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للبترول، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.



وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذى تحرزه الشركة الإيطالية فى نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج في قطاع الغاز والبترول في مصر.



واستعرض رئيس شركة "إينى" تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مشيدًا بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.



وأكدت الرئاسة أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوي العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية، بالنظر إلى ما يتوفر فى قطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوى، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزًا إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرًا له.



وأضاف أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إينى" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهنى ومعايير عالمية، معربًا عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذًا فى الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة فى مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.



ووجهت الرئاسة في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل "ظهر".