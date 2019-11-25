"الهضبة يا ناس".. نجلاء بدر رفقة عمرو دياب وتامر حبيب (صور)

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "نجلاء" في الصورة، رفقة الفنان عمرو دياب، والسيناريست تامر حبيب، وعلقت عليها بقولها: "الهضبة يا نااااااس"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر، مسلسل "شبر مية" الذي يعرض حاليًا على فضائية "dmc"، ويشارك في بطولته ندى موسى، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

