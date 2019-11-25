راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن ديسمبر المقبل

قرر الفنان اللبناني راغب علامة إحياء حفل ليلة رأس السنة الميلاية، في الأردن، مساء 30 ديسمبر المقبل، بأحد الفنادق الشهيرة في العاصمة عمان.



ومن المتوقع أن يقدم السوبر ستار على المسرح مجموعة من أبرز أغانيه القديمة التى تعيش فى ذاكرة الجمهور، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى أصدرها مؤخرًا ومنها "اللى باعنا"، و"صدفة".



واتجه النجم راغب علامة مؤخرًا لتسجيل أغاني ألبومه الجديد من القاهرة، حيث استقر على ثلاث أغنيات باللهجة المصرية يعمل على تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

