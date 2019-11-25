عصر يزور رئيسى النيابة الإدارية وقضايا الدولة

قام المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، بزيارة لكل من رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لتهنئتهما بالمنصب الجديد ولرد الزيارة وكان ذلك على رأس وفد رفيع من قيادات محكمة النقض واستقبل الرئيسان ومجالسهما الخاصة معالى رئيس النقض وتبادلوا الحديث في كل ما يخص شئون القضاء ورجال تلك الهيئات وتبادل المعلومات والدوريات والنشرات الخاصة بكل جهة.



صرح بذلك المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.