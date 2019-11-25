تجديد حبس 3 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة فى الجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، حبس مالكة ناد صحي وفتاتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأولى بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، واتهام الفتاتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مالكة ناد صحي، بعدما تبين تورطها في استقطاب فتيات قاصرات لتوفير فرصة عمل لهن ودعوتهن بعد فترة بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.



وتبين أن المتهمة تعرض على الفتيات ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمات الثلاث على ذمة التحقيق.