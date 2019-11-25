أحوال: حل أزمة إيران وأمريكا بات صعبًا جدًا

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يدرك الآن أن حل الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بات صعبًا جدًا.



وتابع أن أردوغان اعترف بالخلافات الكبرى بين الدولتين والأمر كان محرجًا خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بوقت سابق من الشهر الجاري.



وأضاف أن ترامب حاول الخروج من هذا المأزق المتمثل في فشل الاتفاق على أي قضية، من خلال تبني نهج أكثر عملية من خلال تشكيل لجنة تتألف من وزراء الخارجية، بمشاركة خبراء الاستخبارات والدفاع من الحكومتين.



وأشار إلى أن احتمالات وجود حلول للقضايا العالقة تبدو قاتمة للغاية، ومن المحتمل أن تظل عالقة حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية.