بنى سويف تحصن 10 آلاف و238 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال محافظ بني سويف، إنه تم تحصين 10 آلاف و238 رأس ماشية خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت السبت الماضي وتستمر لمدة شهر.



وشدد- خلال لقائه اليوم الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري، على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين بمختلف مناطق المحافظة؛ لحماية الثروة الحيوانية.



من جهته، قال الدكتور طارق الوكيل إن الحيوانات التي تم تحصينها خلال يومي السبت والأحد الماضيين شملت 8 آلاف و879 رأسًا من الأبقار، 1339 رأسًا من الجاموس، و20 رأسًا من الأغنام والماعز، موضحًا تواصل أعمال الحملة، حسب الجدول المحدد لتغطية كل قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.



وأضاف الوكيل أن المحافظ كلف رؤساء الوحدات المحلية علي مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدف من الحملة، فضلًا عن حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والقضاء على الأمراض والأوبئة.



وأوضح أنه يوجد في كل وحدة أطباء، بجانب الحملات المرورية على كل التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.