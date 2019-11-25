جمال الدين: مصر طوعت قوانينها لتتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يؤكد أهمية حقوق الإنسان.



ويؤكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع، وأنه تم إقرار إعلان حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي الذي اعتمدته قمة رؤساء دول دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها العادية السادسة عشرة، وكان اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الإفريقية في عام 1990 تتويجًا لكل تلك الجهود الإفريقية.



جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ببداية الدورة العادية الرابعة والثلاثين للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة فى جمهورية مصر العربية في الفترة من 25 نوفمبر - 5 ديسمبر 2019، ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي ويونيسيف وشركاء التنمية.



وأضاف أن اعتماد هذا الميثاق يعد علامة فارقة، وينظر له باعتباره المعاهدة الإفريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في إفريقيا والإطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل، لافتا إلى أنه يعد من أكثر الوثائق الإفريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها.



وأشار إلى أنه على الجانب الآخر وبعد 25 عامًا من اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل تم اعتماد الأجندة الإفريقية للطفل 2040 "دعم إفريقيا ملائمة للأطفال"، وبنيت على أساس أجندة إفريقيا 2063 وتحديدًا في فقرتها الـ53 وتنص على أنه يجب تمكين الطفل الإفريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.



وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومنذ انضمامها حاولت تطويع قوانينها لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والإقليمية.